Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Vos enfants ne reviendront pas » : à Minab, le matin où tout s’est arrêté pour cette mère iranienne

Diffusé lors d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, le témoignage de Mohaddeseh Falahat, a raconté l’irréparable. Ses deux enfants, Mahdieh et Amin Ahmadzadeh, ont été tués lors de l’attaque contre leur école à Minab, en Iran, le 28 février, au premier jour du conflit. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La perte d’un journaliste au Burundi
~ Au Liban, un déplacement massif, soudain et chaotique
~ L'IA, l'impunité et le « contrôle autoritaire des médias » en Asie du Sud-Est
~ « Les réfugiés sont-ils échangés? » L'ONU s'interroge sur l'accord d'échange d'asile entre le Royaume-Uni et la France
~ Quand le changement climatique met à mal les ruches d’abeilles en RDC
~ Quand le GPS devient une arme en mer : comment la guerre électronique menace les navires et leurs équipages
~ Comment réformer la nomination du président de la Cour des comptes ?
~ Congo-Brazzaville : après le plébiscite électoral, les défis de Denis Sassou Nguesso
~ États-Unis. La décision historique sur YouTube et Meta doit aboutir à des changements dans la conception des réseaux sociaux, pour garantir la sécurité en ligne
~ Conflit au Moyen-Orient : La rhétorique et les actions bafouent les lois de la guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter