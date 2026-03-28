« Vos enfants ne reviendront pas » : à Minab, le matin où tout s’est arrêté pour cette mère iranienne

Diffusé lors d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, le témoignage de Mohaddeseh Falahat, a raconté l’irréparable. Ses deux enfants, Mahdieh et Amin Ahmadzadeh, ont été tués lors de l’attaque contre leur école à Minab, en Iran, le 28 février, au premier jour du conflit.



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