L'IA, l'impunité et le « contrôle autoritaire des médias » en Asie du Sud-Est

par Helene Senecot

« Les incidents récents montrent que le combat pour la liberté de la presse, la sécurité des médias, la sécurité de l'emploi et les droits économiques de notre secteur se poursuit. »



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