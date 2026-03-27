« Les réfugiés sont-ils échangés? » L'ONU s'interroge sur l'accord d'échange d'asile entre le Royaume-Uni et la France

par Virginie Escallier

Un accord « un qui entre, un qui sort » liant les expulsions aux admissions légales suscite des critiques en ce qui concerne les expulsions, l'usage de la force et les risques de refoulement.



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