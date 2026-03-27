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Quand le GPS devient une arme en mer : comment la guerre électronique menace les navires et leurs équipages

par Anna Raymaker, Ph.D. Candidate in Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology
Brouillage, spoofing et autres attaques numériques montrent à quel point le transport maritime moderne dépend de signaux GPS fragiles – et combien leurs perturbations peuvent mettre les équipages en danger.La Conversation


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