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Observatoire des droits humains

Comment réformer la nomination du président de la Cour des comptes ?

par Éric Pichet, Professeur et directeur du Mastère Spécialisé Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School
Le déport d’Amélie de Montchalin n’épuise pas complètement la question de la gouvernance et des nominations à la tête de la Cour des comptes. Une institution née au Moyen-Âge.La Conversation


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