États-Unis. La décision historique sur YouTube et Meta doit aboutir à des changements dans la conception des réseaux sociaux, pour garantir la sécurité en ligne

par Amnesty International

En réaction à la décision rendue aux États-Unis par un jury qui a estimé que Meta et YouTube étaient responsables de la nocivité de leurs plateformes pour les enfants et les jeunes personnes, Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « Ce verdict accablant […] The post États-Unis. La décision historique sur YouTube et Meta doit aboutir à des changements dans la conception des réseaux sociaux, pour garantir la sécurité en ligne appeared first on Amnesty International. ]]>



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