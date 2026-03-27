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Conflit au Moyen-Orient : La rhétorique et les actions bafouent les lois de la guerre

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un habitant de Tyr, dans le sud du Liban, regardait des traînées blanches laissées par deux avions de combat israéliens dans le ciel au-dessus de la ville, le 24 mars 2026.  © 2026 Fabio Bucciarelli/Middle East Images/AFP via Getty Images (New York, 26 mars 2026) – Un mois après le début des hostilités au Moyen-Orient, la régionalisation du conflit, la rapidité de son escalade et le mépris des normes internationales affiché ouvertement par tous les belligérants constituent un test critique pour l’ordre juridique international créé pour protéger les civils lors…


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© Human Rights Watch -
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