Deux nouveaux décès en itinérance à Montréal : Québec solidaire réclame une réponse d’urgence du gouvernement

Québec, le 26 mars 2026 — Québec solidaire réagit avec une profonde tristesse à la mort de deux personnes en situation d’itinérance à Montréal au cours des dernières heures et offre ses plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Québec solidaire joint sa voix au cri du cœur de la mairesse de Montréal et presse le gouvernement caquiste de bonifier immédiatement les fonds en itinérance et de faire descendre l’argent sur le terrain sans délai.

« Avant toute chose, j’offre mes plus sincères condoléances aux proches, aux intervenantes et intervenants du milieu, ainsi qu’aux personnes qui côtoyaient ces deux victimes. Derrière les chiffres, il y a des vies humaines. Quand des gens meurent dehors, dans nos rues, c’est l’échec collectif le plus brutal qui soit. Le gouvernement ne peut plus gérer cette crise à coups de demi-mesures trop petites, trop tardives. Il faut bonifier les fonds immédiatement et s’assurer que l’argent descende sur le terrain maintenant. », a déclaré le responsable solidaire en matière d’itinérance, Guillaume Cliche-Rivard.

Québec solidaire rappelle que la crise de l’itinérance s’aggrave partout au Québec et que les organismes communautaires, les refuges, les haltes-chaleur et les équipes de proximité sont à bout de souffle. Les besoins sont connus, documentés et répétés depuis des mois par le milieu, par les municipalités et par les personnes directement touchées.

« On ne peut pas s’habituer à l’inacceptable. En 2024, 108 personnes en situation d’itinérance sont décédées. Aujourd’hui, deux autres décès viennent nous rappeler, avec une violence insoutenable, qu’il manque encore des ressources, des places, du soutien et surtout du courage politique. Québec, et tous les paliers de gouvernement ont la responsabilité d’agir à la hauteur de l’urgence », a ajouté M. Cliche-Rivard.

Pour Québec solidaire, il ne suffit plus de reconnaître la gravité de la situation : il faut agir, rapidement, massivement et humainement.