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En RDC, la situation reste très tendue malgré les efforts diplomatiques

La situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo (RDC) demeure « extrêmement tendue », a déclaré jeudi une haute responsable de l'ONU au Conseil de sécurité.


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© Nations Unies -
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