La guerre au Moyen-Orient, un choc pour la production alimentaire mondiale

Le conflit qui s’intensifie dans la région du Golfe « provoque l’une des perturbations les plus rapides et les plus sévères des flux mondiaux de produits de base des temps récents », a déclaré jeudi l’économiste en chef de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



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