Haïti sous pression : gangs et catastrophes naturelles aggravent la crise humanitaire

Alors que la crise des droits humains atteint des proportions alarmantes en Haïti, l’escalade de la violence des gangs dans les départements du Centre et de l’Artibonite, combinée aux catastrophes naturelles, plonge le pays dans une situation humanitaire catastrophique, a alerté jeudi la cheffe adjointe aux droits de l’homme de l’ONU.



Lire l'article complet