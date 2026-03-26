Ukraine : le danger ne fait que s’accroître, met en garde l’ONU

Plus de quatre ans après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, « le danger ne fait que s’accroître », notamment en raison des drones d’attaque, a averti jeudi une haute responsable des droits de l’homme à l’ONU.



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