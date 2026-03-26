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Observatoire des droits humains

Cuba : des milliers d’interventions chirurgicales et de soins intensifs perturbés par le blocus

Alors que les Nations Unies ont proposé un plan d’aide d’urgence pour Cuba incluant la livraison de carburant, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) est profondément préoccupée par la situation sanitaire dans l'île des Caraïbes. 


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© Nations Unies -
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