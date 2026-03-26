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Ce qu’un trou béant dans le tablier d’un pont à Châteauguay révèle sur le vieillissement des infrastructures au Canada

par Amirreza Torabizadeh, PhD candidate, Civil Engineering, Concordia University
Emre Erkmen, Assistant Professor, Structural Engineering, Concordia University
Lorsqu’un trou profond est récemment apparu d ans le tablier d’un pont à Châteauguay, au Québec, bien des gens ont naturellement manifesté leur inquiétude. Plusieurs résidants ont même exprimé des réticences à emprunter le pont après avoir vu des images montrant l’armature d’acier exposée et le béton endommagé, et certaines personnes ont déclaré aux médias locaux qu’elles…La Conversation


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