Groenland : le développement touristique, opportunité ou menace ?
par Marie-Noëlle Rimaud, Professeur associé, pôle marketing, Excelia
Si le Groenland se trouve depuis un an sous les feux de l’actualité du fait des récurrentes déclarations de Donald Trump, qui affirme vouloir l’annexer aux États-Unis, le territoire a également d’autres enjeux à gérer, à commencer par la gestion du tourisme. Fort de ses paysages spectaculaires et de l’attrait qu’exerce la culture inuit, le Groenland s’efforce de concilier accroissement des revenus générés par le tourisme et protection de ses atouts naturels et culturels face aux dangers d’un surtourisme.
Un dilemme majeur attend les Groenlandais en matière de tourisme…
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- jeudi 26 mars 2026