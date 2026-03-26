Contrôle coercitif : pourquoi ce concept transforme l’appréhension des violences faites aux femmes et aux enfants
par Andreea Gruev-Vintila, Maîtresse de conférences HDR en psychologie sociale, spécialiste de la violence conjugale/contrôle coercitif, Université Paris Nanterre
Le « contrôle coercitif » désigne un schéma de comportements qui prive les victimes de leurs droits et de leurs ressources. Ce concept permet de mieux combattre les violences faites aux femmes et aux enfants.
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- jeudi 26 mars 2026