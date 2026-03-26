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Contrôle coercitif : pourquoi ce concept transforme l’appréhension des violences faites aux femmes et aux enfants

par Andreea Gruev-Vintila, Maîtresse de conférences HDR en psychologie sociale, spécialiste de la violence conjugale/contrôle coercitif, Université Paris Nanterre
Le « contrôle coercitif » désigne un schéma de comportements qui prive les victimes de leurs droits et de leurs ressources. Ce concept permet de mieux combattre les violences faites aux femmes et aux enfants.La Conversation


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