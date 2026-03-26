Quand la pratique médicale perpétue des stéréotypes hérités du racisme scientifique des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles
par Élodie Edwards-Grossi, PhD, Associate Professor in Sociology and American Studies, Université Paris Dauphine – PSL
Delphine Peiretti-Courtis, Agrégée, docteure en histoire, enseignante et chercheuse, Aix-Marseille Université (AMU)
Dans « le Racisme scientifique et médical », Élodie Edwards-Grossi et Delphine Peiretti-Courtis évoquent des situations où la pratique médicale perpétue des stéréotypes hérités de thèses racistes des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.
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- jeudi 26 mars 2026