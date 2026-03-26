Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Russie. La condamnation à quatre ans de prison d’une propriétaire de discothèque témoigne d’une aggravation de la répression contre les droits des LGBTI

par Amnesty International
En réaction à la condamnation de Tatiana Zorina, propriétaire d’une discothèque, à quatre ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour avoir soi-disant organisé l’« activité extrémiste » d’un « mouvement international LGBT » inexistant dans son établissement, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La condamnation de Tatiana Zorina illustre […] The post Russie. La condamnation à quatre ans de prison d’une propriétaire de discothèque témoigne d’une aggravation de la répression contre les droits des LGBTI appeared…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En RDC, la situation reste très tendue malgré les efforts diplomatiques
~ La guerre au Moyen-Orient, un choc pour la production alimentaire mondiale
~ Le football au service du développement durable : l’ex-international Mikaël Silvestre au Vatican
~ Haïti sous pression : gangs et catastrophes naturelles aggravent la crise humanitaire
~ Ukraine : le danger ne fait que s’accroître, met en garde l’ONU
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo
~ Cuba : des milliers d’interventions chirurgicales et de soins intensifs perturbés par le blocus
~ Violence et dérive autoritaire aggravent la crise au Mali
~ Ce qu’un trou béant dans le tablier d’un pont à Châteauguay révèle sur le vieillissement des infrastructures au Canada
~ Réemploi des matériaux : Pourquoi est-ce si compliqué dans le bâtiment ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter