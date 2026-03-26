Russie. La condamnation à quatre ans de prison d’une propriétaire de discothèque témoigne d’une aggravation de la répression contre les droits des LGBTI

par Amnesty International

En réaction à la condamnation de Tatiana Zorina, propriétaire d’une discothèque, à quatre ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour avoir soi-disant organisé l’« activité extrémiste » d’un « mouvement international LGBT » inexistant dans son établissement, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La condamnation de Tatiana Zorina illustre […] The post Russie. La condamnation à quatre ans de prison d’une propriétaire de discothèque témoigne d’une aggravation de la répression contre les droits des LGBTI appeared…



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