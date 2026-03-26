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Observatoire des droits humains

Union européenne. Le Parlement européen donne son feu vert à la détention punitive et aux programmes d’expulsion

par Amnesty International
En réaction au vote du Parlement européen, le 26 mars 2026, concernant sa position sur le Règlement de l’Union européenne (UE) relatif au retour, Eve Geddie, directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, a déclaré : « Aujourd’hui, le Parlement européen a voté en faveur de l’extension des mesures punitives et restrictives de l’UE en matière […] The post Union européenne. Le Parlement européen donne son feu vert à la détention punitive et aux programmes d’expulsion appeared first on Amnesty International. ]]>


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