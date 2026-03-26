1,3 milliard de photos : les dessous de PlantNet, l’application qui séduit les curieux et aide les scientifiques
par Pierre Bonnet, Chercheur en Botanique et Informatique appliqué à la biodiversité, Cirad
Alexis Joly, Docteur en informatique, Inria
L’app PlantNet est aujourd’hui bien connue des randonneurs ou des curieux du monde entier qui veulent identifier une plante. Mais peu savent que cet outil est également précieux pour les scientifiques.
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- jeudi 26 mars 2026