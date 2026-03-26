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CAN 2025 de football : comment le Sénégal a été déchu de son titre de champion d'Afrique

par Abdoulaye Sakho, Professeur de droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Deux mois après la finale de la CAN 2025 disputée jusqu'à son terme sur le terrain avec un score de 1-0, le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d'infliger une défaite au Sénégal sur tapis vert (3-0) au profit du Maroc. Le motif invoqué : la sortie de l'équipe du Sénégal du terrain pendant une dizaine de minutes.

La décision de la CAF fondée sur les articles 82 et 84 du règlement, entre en contradiction avec le choix initial…La Conversation


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