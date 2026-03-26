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Observatoire des droits humains

Les armes à énergie : le futur de la défense ?

par Alexandre Massaux, Chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le conflit Iran-États-Unis révèle l’impasse d’une défense antimissile fondée sur des munitions coûteuses, et relance l’intérêt stratégique des armes à énergie dirigée.La Conversation


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