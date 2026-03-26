Monde. Les États membres de l’OIT ne doivent pas céder à l’Arabie saoudite qui souhaite balayer sous le tapis la plainte concernant les travailleurs·euses migrants

par Amnesty International

À l’occasion de la tenue du 23 mars au 2 avril 2026 de la 356e session du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui examinera une plainte officielle déposée par des syndicats africains contre le gouvernement saoudien concernant des violations et des atteintes persistantes et généralisées aux droits des travailleuses et travailleurs migrants, allant à l’encontre […] The post Monde. Les États membres de l’OIT ne doivent pas céder à l’Arabie saoudite qui souhaite balayer sous le tapis la plainte concernant les travailleurs·euses migrants appeared…



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