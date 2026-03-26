Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. Les États membres de l’OIT ne doivent pas céder à l’Arabie saoudite qui souhaite balayer sous le tapis la plainte concernant les travailleurs·euses migrants

par Amnesty International
À l’occasion de la tenue du 23 mars au 2 avril 2026 de la 356e session du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui examinera une plainte officielle déposée par des syndicats africains contre le gouvernement saoudien concernant des violations et des atteintes persistantes et généralisées aux droits des travailleuses et travailleurs migrants, allant à l’encontre […] The post Monde. Les États membres de l’OIT ne doivent pas céder à l’Arabie saoudite qui souhaite balayer sous le tapis la plainte concernant les travailleurs·euses migrants appeared…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En RDC, la situation reste très tendue malgré les efforts diplomatiques
~ La guerre au Moyen-Orient, un choc pour la production alimentaire mondiale
~ Le football au service du développement durable : l’ex-international Mikaël Silvestre au Vatican
~ Haïti sous pression : gangs et catastrophes naturelles aggravent la crise humanitaire
~ Ukraine : le danger ne fait que s’accroître, met en garde l’ONU
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo
~ Cuba : des milliers d’interventions chirurgicales et de soins intensifs perturbés par le blocus
~ Violence et dérive autoritaire aggravent la crise au Mali
~ Ce qu’un trou béant dans le tablier d’un pont à Châteauguay révèle sur le vieillissement des infrastructures au Canada
~ Réemploi des matériaux : Pourquoi est-ce si compliqué dans le bâtiment ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter