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États-Unis/Iran. En annonçant que les États-Unis s’en prendront aux centrales électriques iraniennes, Donald Trump menace de commettre des crimes de guerre

par Amnesty International
Réagissant aux propos du président étasunien Donald Trump, selon lesquels les États-Unis reporteraient de cinq jours les frappes contre les centrales électriques et l’infrastructure énergétique iraniennes, en attendant l’issue de discussions sur la « résolution des hostilités », Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques à Amnesty International, a déclaré : « Le président […] The post États-Unis/Iran. En annonçant que les États-Unis s’en prendront aux centrales électriques iraniennes, Donald Trump menace de commettre des crimes de guerre appeared…


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