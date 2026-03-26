Tunisie. Les autorités doivent cesser de harceler le juge Anas Hmedi

par Amnesty International

Des juges tunisiens ayant critiqué les attaques menées par Kaïs Saïed et son gouvernement contre l’indépendance de la justice continuent à être victimes de représailles et de harcèlement pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et défendu l’état de droit, a déclaré Amnesty International jeudi 26 mars avant le procès d’Anas Hmedi, juge près […] The post Tunisie. Les autorités doivent cesser de harceler le juge Anas Hmedi appeared first on Amnesty International. ]]>



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