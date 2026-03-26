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Nigeria : Les attaques à Maiduguri reflètent une nouvelle menace pour les civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un véhicule de police blindé était garé près des décombres sur le site d’un marché à Maiduguri, au Nigeria, le 17 mars 2026, au lendemain d'explosions qui ont tué au moins 23 personnes et en ont blessé plus de 100 autres dans cette ville. © 2026 AFP via Getty Images (Abuja) – Les attentats meurtriers perpétrés à Maiduguri, capitale de l’État de Borno dans le nord-est du Nigeria, ont ravivé les inquiétudes quant à la recrudescence des attaques violentes perpétrées par Boko Haram et au risque croissant pour les civils dans la région, a déclaré aujourd’hui Human…


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© Human Rights Watch -
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