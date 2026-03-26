Moyen-Orient : Guterres appelle à arrêter une guerre « hors de contrôle »

Plus de trois semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, tire la sonnette d’alarme : le conflit « est hors de contrôle » et menace de déclencher une escalade régionale aux conséquences incalculables.



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