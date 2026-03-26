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La science est-elle malade de ses revues ? Patrick Couvreur et Justine Fabre sont dans la Grande Conversation

par Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Des abonnements très chers pour les universités ou des articles gratuits mais pour lesquels les chercheurs paient des frais importants… Les revues scientifiques coûtent cher aux institutions. On en débat avec Patrick Couvreur et Justine Fabre dans la Grande Conversation..La Conversation


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