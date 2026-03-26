À Genève, débat sous haute tension au Conseil des droits de l'homme sur la guerre au Moyen-Orient

Les États jouent avec le feu. Face à une situation « extrêmement dangereuse et imprévisible » au Moyen-Orient, le chef des droits de l’homme de l’ONU appelle à mettre fin au conflit. Craignant un embrasement régional, Volker Türk presse les puissances influentes d’agir sans délai.



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