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Observatoire des droits humains

Un jeune sur six non scolarisé dans le monde

Le nombre d’enfants, d'adolescents et de jeunes non scolarisés est reparti à la hausse dans le monde, atteignant 273 millions en 2024, soit environ 17 % de la population mondiale d’âge scolaire, selon un rapport de l’UNESCO publié mercredi.


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© Nations Unies -
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