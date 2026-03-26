Ruba Ghazal demande la démission du PDG d’Air Canada, Michael Rousseau

Québec, le 25 mars 2026 — La cheffe parlementaire de Québec solidaire,, demande la démission du président-directeur général de Air Canada, Michael Rousseau, après qu’il ait démontré un manque de volonté persistant à s’exprimer en français dans les médias et un manque de respect flagrant envers les Québécois et les Québécoises.

Mme Ghazal estime que cette situation envoie un mauvais message : celui que la langue française serait optionnelle pour les élites économiques, alors qu’elle est une condition d’intégration pour tous les autres. « Cette situation est inacceptable. Le PDG de la plus grande compagnie aérienne du pays, qui dessert quotidiennement des millions de francophones et qui reçoit de l’argent public, doit être capable d’offrir ses condoléances à la famille d’un de ses employés francophones, c’est la moindre des choses. Pour moi, comme Québécoise et comme enfant de la loi 101, c’est une question de respect. », a déclaré Mme Ghazal.

Elle rappelle que le Québec exige des nouveaux arrivants qu’ils apprennent le français dans des délais aussi courts que six mois afin de favoriser leur intégration. « Comment peut-on demander cet effort à des personnes qui arrivent ici avec courage et détermination, alors qu’un PDG à la tête d’une entreprise majeure, établi depuis des années au Québec, échoue à atteindre ce même objectif. Deux poids, deux mesures. »

S’inspirant de son parcours personnel, Mme Ghazal souligne que la langue française est au cœur de l’identité québécoise et du projet collectif. « Comme tant d’enfants de la loi 101, le français m’a permis de m’enraciner ici et de prendre pleinement part à la société québécoise. Lorsqu’on occupe une fonction aussi importante, refuser ou négliger de l’apprendre revient à ignorer une part essentielle de la population que l’on a la responsabilité de servir ».

Elle appelle à faire preuve de cohérence et à cesser de détourner le regard face aux manquements des grandes entreprises.

« Si M. Rousseau n’est pas en mesure de remplir les exigences linguistiques de base liées à ses fonctions, il doit tirer les conséquences qui s’imposent et quitter son poste », a conclu Mme Ghazal.