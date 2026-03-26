La cheffe parlementaire de Québec solidaire Ruba Ghazal en tournée à Trois-Rivières

Trois-Rivières, le 25 mars 2026 – Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de Québec solidaire,, sera en tournée du 25 au 28 mars à Trois-Rivières afin de rencontrer les travailleuses et travailleurs de la région dont celles et ceux du milieu communautaire dans le cadre du mouvement Le communautaire à boutte.

Au cours de sa visite, Mme Ghazal rencontrera le maire de Trois-Rivières Jean-François Aubin, échangera avec des groupes du mouvement Le communautaire à boutte et visitera l’entreprise Uni-Recycle. Elle sera également au Salon du livre de Trois-Rivières pour y présenter son livre Les gens du pays viennent aussi d’ailleurs.

Dans un contexte où les organismes communautaires font face à une pression croissante liée à la hausse du coût de la vie et à une demande accrue pour leurs services, cette tournée permettra à Mme Ghazal de constater la situation sur le terrain et d’échanger directement avec celles et ceux qui offrent un soutien quotidien aux Québécoises et aux Québécois.

« Nous avons plus de 50 000 organismes communautaires qui rendent des services souvent indispensables localement au Québec, mais ils doivent composer avec un financement précaire. Un gouvernement solidaire reconnaîtrait leur contribution vitale et leur offrirait un financement stable et suffisant pour qu’ils puissent continuer à faire leur travail. La CAQ semble penser que la richesse se crée surtout en donnant des milliards aux grandes entreprises. Elle oublie que les organismes communautaires sont tout autant importants pour l’économie et la création d’emplois. Ce sont eux qui tiennent le filet social, qui soutiennent les familles en difficulté, qui aident les personnes vulnérables et qui interviennent là où l’État n’arrive pas toujours à répondre », a commenté Mme Ghazal.

La porte-parole de Québec solidaire profitera également de sa visite dans la région pour faire connaître son engagement à redonner une partie des revenus de la tarification carbone afin de soulager les ménages frappés le plus durement par la hausse du coût de l’essence. Alors que le prix du litre d’ordinaire avoisine les 2$, Mme Ghazal appelle à adopter des mesures responsables et durables pour aider les ménages les moins nantis et n’ayant pas accès à une offre de transport en commun.