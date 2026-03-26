La ZEE française, levier de puissance pour Paris dans le duel Washington-Pékin
par Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Damien Afonso, Enseignant en géopolitique à l'ESDES, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University); UCLy (Lyon Catholic University)
L’immense territoire de la zone économique exclusive française offre à Paris une présence dans tous les océans, mais, concrètement, qu’est-ce que cela implique ?
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- mercredi 25 mars 2026