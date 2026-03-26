Les voitures électriques pourraient rattraper l’essence en Afrique, si les obstacles au financement disparaissent
par Christian Moretti, Senior Researcher, Paul Scherrer Institute PSI, Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Bessie Noll, Senior Researcher, Swiss Federal Institute of Technology Zurich
L'Afrique n'a pas besoin d'une avancée technologique pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. Elle a besoin d'un cadre politique favorable.
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- mercredi 25 mars 2026