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ONU : Le droit à l’autodétermination des habitants du Sahara occidental est menacé

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux Sahraouis déplacés, originaires du Sahara occidental – territoire revendiqué par le Maroc – photographiés dans le camp de réfugiés de Dakhla, situé à environ 170 kilomètres au sud-est de la ville de Tindouf dans l’ouest de l’Algerie, le 14 janvier 2023. © 2023 Ryad Kramdi/AFP via Getty Images La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU portant sur le litige autour du territoire du Sahara occidental, qui dure déjà depuis des décennies, ne garantit pas que le nouveau cadre visant à régler ce problème de longue date respecte le droit à l’autodétermination du…


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© Human Rights Watch -
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