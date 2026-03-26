Palestine : filles en danger, entre mariages précoces et crise de santé mentale

Plus de deux années de violences ininterrompues, de déplacements et de pertes ont plongé les enfants et les adolescents en Palestine dans ce qu’un responsable de l’ONU décrit comme une « profonde urgence en matière de santé mentale », les filles étant confrontées à des risques accrus, dont la recrudescence des mariages précoces.



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