Guerre au Soudan : plus de 500 civils tués par des frappes de drones depuis janvier

Plus de 500 civils ont été tués par des frappes de drones entre janvier et mi-mars au Soudan, principalement dans la région stratégique du Kordofan, a rapporté mardi le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH).



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