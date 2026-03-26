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Moyen-Orient : 25 jours de guerre et pas de répit en vue

En ce 25e jour de conflit au Moyen-Orient, les frappes aériennes continuent. L’armée israélienne a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah pro-iranien à Beyrouth, au Liban. De son côté, l’Iran a tiré mardi plusieurs salves de missiles en direction d’Israël.


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© Nations Unies -
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