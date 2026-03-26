Au Conseil de sécurité, l’ONU dénonce les mesures unilatérales israéliennes en Cisjordanie

Alors que le Moyen-Orient est secoué par près de quatre semaines de guerre, un haut responsable onusien a condamné, mardi, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, l'expansion incessante des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui continue d'alimenter les tensions et de menacer la viabilité d'un État palestinien pleinement indépendant et contigu.



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