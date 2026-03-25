Indonésie : Attaque à l'acide contre un défenseur des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Andrie Yunus, coordinateur adjoint de l’ONG indonésienne KontraS, participait à une manifestation à Bandar Lampung, sur l’île de Sumatra en Indonésie, le 5 février 2026. © 2026 Project Multatuli/Adrian Mulya (Sydney, 24 mars 2026) – Le président indonésien Prabowo Subianto devrait immédiatement publier un décret présidentiel instituant une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur l’attaque à l’acide contre un éminent défenseur des droits humains qui avait critiqué l’armée, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch ; cette commission devrait être…



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