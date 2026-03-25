Chine : Un éminent avocat défenseur des droits humains condamné à 5 ans de prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une image du procès en mai 2017 de l'avocat défenseur des droits humains Xie Yang, au Tribunal populaire intermédiaire de Changsha, à Pékin, visible sur un ordinateur le 8 mai 2017. Le 23 mars 2026, dans le cadre d’un autre procès, Xie Yang a été condamné à cinq ans de prison. © 2017 Ng Han Guan/AP Photo (New York, 23 mars 2026) – Un tribunal chinois a condamné l’éminent avocat défenseur des droits humains Xie Yang à cinq ans de prison le 23 mars, l’ayant reconnu coupable d’« incitation à la subversion du pouvoir de l’État » ; les accusations portées contre…



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