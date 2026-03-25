Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chine : Un éminent avocat défenseur des droits humains condamné à 5 ans de prison

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une image du procès en mai 2017 de l'avocat défenseur des droits humains Xie Yang, au Tribunal populaire intermédiaire de Changsha, à Pékin, visible sur un ordinateur le 8 mai 2017. Le 23 mars 2026, dans le cadre d’un autre procès, Xie Yang a été condamné à cinq ans de prison. © 2017 Ng Han Guan/AP Photo (New York, 23 mars 2026) – Un tribunal chinois a condamné l’éminent avocat défenseur des droits humains Xie Yang à cinq ans de prison le 23 mars, l’ayant reconnu coupable d’« incitation à la subversion du pouvoir de l’État » ; les accusations portées contre…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Indonésie : Attaque à l'acide contre un défenseur des droits humains
~ Haïti : les gangs étendent leur contrôle aux routes et aux voies maritimes
~ RDC : une aide d’urgence nécessaire alors que des milliers de réfugiés congolais rentrent du Burundi
~ José Antonio Kast au pouvoir au Chili : un tournant symptomatique d’une radicalisation droitière en Amérique latine
~ Actif mais sédentaire : un danger invisible pour votre santé et vos capacités cognitives
~ Numérisation de la justice : les leçons du cas belge
~ Pourquoi Meta emprunte sur les marchés financiers plutôt qu’à sa banque
~ Faire la fête avec Cléopâtre, était-ce de la débauche ou de la piété ?
~ Après plus d’un demi-siècle, les astronomes percent les secrets d’une étoile mystérieuse
~ Sommes-nous vraiment programmés pour la paresse ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter