Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Médias - Communiqués

Grève du communautaire : Québec solidaire aux côtés des travailleuses et travailleurs

Québec solidaire -
Québec, le 23 mars 2026 – Alors que se déploie la plus importante mobilisation du milieu communautaire jamais vue au Québec, Québec solidaire se fait le relais de ce vaste mouvement social pour réclamer une reconnaissance pleine et entière des organismes et de leur apport à notre société :

« Il est grand temps que le milieu communautaire soit reconnu à sa juste valeur au Québec. Le milieu communautaire joue un rôle essentiel dans la société québécoise et est reconnu officiellement par le gouvernement depuis 25 ans. Mais aujourd’hui, la CAQ affirme que le communautaire est un gouffre financier et que les salaires de crève-faim offerts aux travailleuses et aux travailleurs sont suffisants. C’est insultant et inacceptable. », dénonce Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Solidarité sociale et d’Action communautaire.

Pour rappel, plus de 1620 organismes communautaires à travers le Québec sont en grève jusqu’au 2 avril prochain afin de revendiquer un meilleur financement public et des conditions de travail décentes pour leurs travailleuses et travailleurs.

« La ministre Chantal Rouleau se targue d’être ancrée sur le terrain et de financer adéquatement les groupes. Les organismes ne vous croient plus, madame Rouleau. Et nous non plus. Le réseau communautaire québécois est à « boutte », il est temps que ce gouvernement l’entende et agisse.»

À l’occasion de cette semaine de grève du communautaire, Québec solidaire interpellera la ministre Rouleau ce vendredi en chambre pour lui faire entendre les demandes du communautaire.


Lire l'article original complet

© Québec solidaire -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Hausse du prix de l’essence : Québec solidaire propose une aide ciblée sans compromettre la transition écologique
~ Itinérance : QS et le milieu communautaire font débloquer 24 M$, mais beaucoup de dégâts ont déjà été faits
~ Élections 2026 : Jani Bellefleur-Kaltush sera candidate pour Québec solidaire dans Duplessis
~ Guillaume Cliche-Rivard portera de nouveau les couleurs de Québec solidaire dans Saint-Henri-Sainte-Anne
~ Budget 2026-2027 : « Ce budget, c’est une pancarte électorale », dénonce Ruba Ghazal
~ Budget 2026-2027 : Québec solidaire veut que l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont passe à l’étape de la réalisation.
~ Budget 2026-2027 : Québec solidaire demande à la CAQ de réparer ce qui est brisé
~ Journée internationale des droits des femmes : « #OnSeTientDebouttes » – Un front commun de femmes dénoncent la misogynie en ligne
~ Entente entre Radio-Canada et Amazon : Québec solidaire dénonce la capitulation du gouvernement canadien devant les géants du web
~ Québec solidaire demande un déploiement des ressources d’aide à l’itinérance dans l’ensemble de la Capitale-Nationale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter