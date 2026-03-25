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Haïti : les gangs étendent leur contrôle aux routes et aux voies maritimes

Les gangs ont continué d’étendre leur emprise à Haïti, en contrôlant notamment des axes maritimes et routiers clés, dans un contexte de violence meurtrière persistante, a indiqué mardi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, relevant que la violence implique également des forces de sécurité, des sociétés de sécurité privées et des groupes d’autodéfense.


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© Nations Unies -
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