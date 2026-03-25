Haïti : les gangs étendent leur contrôle aux routes et aux voies maritimes

Les gangs ont continué d’étendre leur emprise à Haïti, en contrôlant notamment des axes maritimes et routiers clés, dans un contexte de violence meurtrière persistante, a indiqué mardi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, relevant que la violence implique également des forces de sécurité, des sociétés de sécurité privées et des groupes d’autodéfense.



Lire l'article complet