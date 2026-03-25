RDC : une aide d’urgence nécessaire alors que des milliers de réfugiés congolais rentrent du Burundi

Depuis la réouverture de la frontière du Burundi et de la République démocratique du Congo (RDC) le 23 février dernier, plus de 33.000 réfugiés congolais ont regagné l’est de la RDC. Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) appelle à une aide internationale pour des retours sûrs et durables.



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