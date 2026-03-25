José Antonio Kast au pouvoir au Chili : un tournant symptomatique d’une radicalisation droitière en Amérique latine
par Damien Larrouqué, Maître de conférences en sciences politiques et membre du centre de recherche multidisciplinaire AGORA (EA 72935), CY Cergy Paris Université
Stéphanie Alenda, Sociologue, directrice de recherche à la Faculté d'éducation et de sciences sociales, Centre Milenio sur l’étude des crises politiques en Amérique latine, Universidad Andrés Bello (Chile)
Le nouveau président, José Antonio Kast, incarne une droite radicale portée par la demande d’ordre, avec un risque de dérive illibérale.
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- mardi 24 mars 2026