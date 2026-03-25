Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Actif mais sédentaire : un danger invisible pour votre santé et vos capacités cognitives

par Vianney Rozand, Maître de conférences, Université Bourgogne Europe
Florent Lebon, Professeur des Universités en Neurosciences cognitives et comportementales, Université Claude Bernard Lyon 1
La sédentarité, à ne pas confondre avec l’inactivité physique, augmente le risque de maladies chroniques et peut aussi affecter les capacités cognitives. Mais on peut la contrecarrer.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Indonésie : Attaque à l'acide contre un défenseur des droits humains
~ Chine : Un éminent avocat défenseur des droits humains condamné à 5 ans de prison
~ Haïti : les gangs étendent leur contrôle aux routes et aux voies maritimes
~ RDC : une aide d’urgence nécessaire alors que des milliers de réfugiés congolais rentrent du Burundi
~ José Antonio Kast au pouvoir au Chili : un tournant symptomatique d’une radicalisation droitière en Amérique latine
~ Numérisation de la justice : les leçons du cas belge
~ Pourquoi Meta emprunte sur les marchés financiers plutôt qu’à sa banque
~ Faire la fête avec Cléopâtre, était-ce de la débauche ou de la piété ?
~ Après plus d’un demi-siècle, les astronomes percent les secrets d’une étoile mystérieuse
~ Sommes-nous vraiment programmés pour la paresse ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter