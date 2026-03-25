Actif mais sédentaire : un danger invisible pour votre santé et vos capacités cognitives
par Vianney Rozand, Maître de conférences, Université Bourgogne Europe
Florent Lebon, Professeur des Universités en Neurosciences cognitives et comportementales, Université Claude Bernard Lyon 1
La sédentarité, à ne pas confondre avec l’inactivité physique, augmente le risque de maladies chroniques et peut aussi affecter les capacités cognitives. Mais on peut la contrecarrer.
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- mardi 24 mars 2026