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Observatoire des droits humains

Numérisation de la justice : les leçons du cas belge

par Lisa Pelssers, Assistant researcher in social and political sciences, Université de Liège
La Belgique a fortement investi dans la numérisation de sa justice. Mais des résultats contrastés révèlent des enjeux de gouvernance, d’indépendance et de soutenabilité.La Conversation


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