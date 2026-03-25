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Observatoire des droits humains

Pourquoi Meta emprunte sur les marchés financiers plutôt qu’à sa banque

par Wissem Ajili Ben Youssef, Professeur associé en Finance, EM Normandie
En 2025, Meta a réalisé la plus grande émission obligataire de l’année aux États-Unis. Surprenant pour une entreprise aussi rentable. Cette stratégie est pourtant imparable.La Conversation


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