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Observatoire des droits humains

Aimer ses frères et sœurs au Moyen Âge, entre solidarités, enjeux politiques et inégalités de genre

par Justine Audebrand, Chercheuse associée au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), post-doctorante à l'Institut Historique Allemand, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Moins étudiées par les historiens que les liens parentaux ou conjugaux, les relations entre frères et sœurs étaient pourtant un élément structurant des sociétés du Moyen Âge.La Conversation


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