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Observatoire des droits humains

Une arme de destruction massive contre les civils : une histoire de la guerre aérienne

par Octave Moreau, Doctorant au laboratoire Histoire Territoires Mémoires (Histémé), Université de Caen Normandie
Les premiers bombardements datent du début du XXᵉ siècle. Dès le départ, ils ont pour but de préserver la vie des militaires de l’armée attaquante, quitte à causer la mort de très nombreux civils.La Conversation


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